پرتگال اور سپین کا لزبن میڈرڈ روٹ پر تیزرفتار ٹرین چلانے کا اعلان
لسبن (اے ایف پی)پرتگال اور سپین نے 2034تک لزبن میڈرڈ روٹ پر تیزرفتار ٹرین سروس شروع کرنے کا اعلان کیاہے ۔پرتگالی حکام کے مطابق ریل لنک 2030 تک تیار ہو جائے گا اور۔۔۔
ٹرین کے سفر کا دورانیہ پانچ گھنٹے ہوگاتاہم تیز رفتار ٹرینوں کو چار سال بعد سروس میں لایا جائے گا تو سفر کا وقت تین گھنٹے رہ جائے گا۔ہسپانوی اور پرتگالی دارالحکومتوں کے درمیان فی الحال کوئی ٹرین سروس نہیں ہے ، 600 کلومیٹر (375 میل) کا فاصلہ طے کرنے میں ہر روز تقریباً 40 پروازیں ایک گھنٹہ لیتی ہیں۔