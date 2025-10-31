سوڈان :باغی فورس کا الفشر شہر پر قبضہ، 2ہزار افراد قتل، بچوں کو والدین کے سامنے ماردیاگیا
پورٹ سوڈان(اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک) سوڈان میں باغی فوج ریپڈ سپورٹ فورس نے سوڈانی فوج کاگڑھ سمجھے جانیوالے الفشر شہر میں حملہ کرتے ہوئے پورے شہر پر قبضہ کرلیا اور اس دوران 2 ہزار افراد کو قتل کر دیا۔۔۔
امدادی تنظیموں نے عام شہریوں کے قتل، فرار کے دوران حملوں، گھروں پر چھاپوں اور اجتماعی پھانسیوں کی مصدقہ اطلاعات دی ہیں۔ خواتین اور لڑکیوں کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔بچ جانیوالوں نے بتایاکہ خاندان کھائیوں میں چھپ گئے ، لاشیں گلیوں میں پڑی تھیں اور بچوں کو ان کے والدین کے سامنے مار دیا گیا،اتوارسے آج تک 36ہزار شہری ہجرت کرچکے ہیں ۔