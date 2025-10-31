بھارت کو6ماہ کیلئے چاہ بہار بندرگا ہ استعمال کرنیکی اجازت
افغانستان اور وسطی ایشیاسے تجارت کیلئے پاکستانی راستے کی ضرورت کم ہوجائیگی بھارت افغانستان کی پائیدار آ بی انتظام کاری میں تعاون کیلئے تیار:وزارت خارجہ
نئی دہلی (اے ایف پی،رائٹرز )امریکا نے بھارت کو ایران کی چاہ بہار بندرگاہ چلانے کیلئے چھ ماہ تک پابندیوں سے استثنیٰ دے دیا ، اس فیصلے سے بھارت کو افغانستان اور وسطی ایشیا کے ساتھ تجارت بڑھانے میں مدد ملے گی، جس سے پاکستان کے راستے کی ضرورت کم ہو جائے گی۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہاکہ میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ ہمیں امریکی پابندیوں پر چھ ماہ کی مدت کیلئے چھوٹ دی گئی ہے ،یہ چھوٹ اپریل 2026 تک جاری رہے گی۔چاہ بہاربھارت کاافغانستان کیلئے متبادل گیٹ وے ہے جو پاکستان سے ہٹ کر گزرتاہے ۔ایک بھارتی اہلکار کے مطابق نئی رعایت بدھ سے نافذ ہو چکی ہے ۔ترجمان رندھیر جیسوال کاکہناتھاکہ بھارت افغانستان کی خودمختاری ،علاقائی سالمیت اور آزادی کیلئے مکمل طورپر پرعزم ہے ۔حال ہی میں جاری ہونیوالے بھارت افغانستان مشترکہ اعلامیہ میں اس امر پرزور دیاگیاہے کہ بھارت افغانستان کی پائیدار آ بی انتظام کاری میں تعاون کیلئے تیارہے ،جس میں پن بجلی منصوبے بھی شامل ہیں ،اس ضمن میں ماضی میں اشتراک عمل رہاہے ،خاص طور پرصوبہ ہرات میں سلمہ ڈیم تعمیر اس کی نمایاں مثال ہے ۔