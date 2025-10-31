صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • دنیا میرے آگے
چین کا دو پاکستانی خلابازوں کو تربیت دینے اور ایک کو خلائی مشن پر لے جانے کا اعلان

بیجنگ (مانیٹرنگ ڈیسک)چین نے اعلان کیا ہے کہ ایک پاکستانی خلا باز ؎ کو چینی خلائی سٹیشن کے مختصر المدتی مشن میں شامل کیا جائے گا جبکہ2 پاکستانی خلا باز چینی خلا بازوں کے ساتھ تربیت حاصل کرینگے ۔۔۔

چین کی مینڈ سپیس ایجنسی کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں کہاکہ دو پاکستانی خلا بازوں کو چین میں تربیت دی جائے گی، جن میں سے ایک کو پے لوڈ سپیشلسٹ کے طور پر خلائی مشن میں شامل کیا جائے گا۔دوسری طرف چین نے خلائی سٹیشن پر چوہوں پر تجربات کرنے کا اعلان کیا ہے ۔ چین کے انسان بردار خلائی پروگرام کے تحت شینژو21 مشن کے دوران خلا میں پہلی بار چوہوں پر سائنسی تجربات کئے جائیں گے ۔

 

 

 

