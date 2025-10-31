یوکرائن میں روس کیلئے جاسوسی کے الزام پربرطانوی ملٹری انسٹرکٹر گرفتار
کیف (مانیٹرنگ ڈیسک)یوکرائن کی سکیورٹی فورسز نے روس کیلئے جاسوسی کے الزا م پر برطانوی ملٹری انسٹرکٹر کو حراست میں لے لیا۔دارالحکومت کیف کے پراسیکیوٹرز نے گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کا نام ظاہر نہیں کیا گیا مگر وہ مبینہ طور پر روسی انٹیلی جنس کو معلومات فراہم کرتا تھا۔۔۔
حکام کے مطابق ملزم جنوری 2024 میں یوکرین پہنچا اور جنوب میں فرنٹ لائنز کے قریب واقع شہر میکولائیو میں فوجی اہلکاروں کے لیے تدریسی سیشنز کا انعقاد کیا۔مئی 2025 میں اس نے مبینہ یوکرائنی یونٹوں کی لوکیشن، تربیتی علاقے کی تصاویر اور فوجی اہلکاروں کے بارے میں معلومات روسی انٹیلی جنس کو بھیجیں۔ اس پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے فوجی یونٹوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی اور یہاں تک کہ دھماکہ خیز آلات استعمال کرنے کے امکان پر بات کی، استغاثہ نے کہا کہ اسے ان میں سے ایک کام کے لیے 5,148 پاؤنڈ ملے ۔