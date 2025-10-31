عالمی ماہرقانون کا یاسین ملک کیلئے اقوام متحدہ میں پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ
لندن (مانیٹرنگ ڈیسک)بھارت کی جیل میں قید اور ممکنہ سزائے موت کا سامنا کرنے والے کشمیری لیڈر یاسین ملک کے کیس کے حوالے سے یو این اسپیشل پروسیجر برانچ بشمول یو این ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشن میں پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔۔۔
۔اس حوالے سے لندن میں منعقدہ پر یس کانفرنس میں انسانی حقوق اور بین الاقوامی قانون کے ماہر بیرسٹر کارل بکلی کا کہنا تھا کہ خواہ کوئی بھی شخص ہو اور اس پر کسی بھی قسم کے الزامات ہوں اسے منصفانہ ٹرائل کا حق حاصل ہے ۔انہوں نے کہا کہ یاسین ملک کے کیس میں وہ اپنی قانونی ٹیم کو تفصیلی ہدایات نہیں دے سکتے ، انہیں اپنے خاندان کے افراد سے بھی رابطہ کرنے کی اجازت نہیں، انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے ، جس کے سبب ان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ان تمام مسائل کو آربیٹری ڈیٹینشن کے سامنے اٹھایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں اور اپنی رائے دیں اور بھارت پر زور دیں کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کا احترام کرے ، انسانی حقوق کے قوانین عالمی ہیں جن کا احترام تمام ممالک پر لازم ہے ۔