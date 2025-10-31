صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت:5لاکھ روپے کیلئے بھائی نے بہن کو قتل کردیا

  • دنیا میرے آگے
بھارت:5لاکھ روپے کیلئے بھائی نے بہن کو قتل کردیا

واقعہ اترپردیش کے شہر گورکھ پور میں پیش آیا، لاش 70کلو میٹر دور پھینکی

نئی دہلی (مانیٹرنگ ڈیسک)بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر گورکھپور میں 5 لاکھ روپے کیلئے بھائی نے بہن قتل کرکے لاش 70 کلو میٹر دور لیجاکر پھینک دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اندوہناک واقعہ گزشتہ روز پیش آیا، جب 32 سالہ ملزم رام آشیش نشاد نے اپنی 19 سالہ بہن نیلم کو 5 لاکھ روپے کے تنازع پر قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے والد نے 5 لاکھ روپے بیٹی نیلم کی شادی کیلئے رکھے ، جس پر رام آشیش ناراض تھا اور والد سے اپنے حصے کا مطالبہ کررہا تھا۔27 اکتوبر کو جب اہلِ خانہ گھر پر موجود نہیں تھے ، تو رام آشیِش نے نیلم کا گلا کپڑے سے گھونٹ کر قتل کر دیا، اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے اور لاش بوری میں بند کر کے موٹر سائیکل پر لاد کر کشی نگر کے گنے کے کھیت میں پھینک دی۔جب نیلم گھر سے لاپتہ ہوئی تو والد نے سمجھا کہ وہ مندر گئی ہے ۔ تاہم اسے پڑوسیوں نے بتایا کہ رام آشیِش کو ایک بڑی بوری کے ساتھ جاتے دیکھا گیا تھا۔پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی جس میں وہ بوری لے جاتے دکھائی دیا، تحقیقات کے دوران ابتدا میں ملزم نے لاعلمی ظاہر کی لیکن بعد میں جرم قبول کر لیا۔ پولیس نے ملزم کی نشاندہی پر لاش برآمد کرلی۔

 

 

