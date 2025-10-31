بھارت:5لاکھ روپے کیلئے بھائی نے بہن کو قتل کردیا
واقعہ اترپردیش کے شہر گورکھ پور میں پیش آیا، لاش 70کلو میٹر دور پھینکی
نئی دہلی (مانیٹرنگ ڈیسک)بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر گورکھپور میں 5 لاکھ روپے کیلئے بھائی نے بہن قتل کرکے لاش 70 کلو میٹر دور لیجاکر پھینک دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اندوہناک واقعہ گزشتہ روز پیش آیا، جب 32 سالہ ملزم رام آشیش نشاد نے اپنی 19 سالہ بہن نیلم کو 5 لاکھ روپے کے تنازع پر قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے والد نے 5 لاکھ روپے بیٹی نیلم کی شادی کیلئے رکھے ، جس پر رام آشیش ناراض تھا اور والد سے اپنے حصے کا مطالبہ کررہا تھا۔27 اکتوبر کو جب اہلِ خانہ گھر پر موجود نہیں تھے ، تو رام آشیِش نے نیلم کا گلا کپڑے سے گھونٹ کر قتل کر دیا، اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے اور لاش بوری میں بند کر کے موٹر سائیکل پر لاد کر کشی نگر کے گنے کے کھیت میں پھینک دی۔جب نیلم گھر سے لاپتہ ہوئی تو والد نے سمجھا کہ وہ مندر گئی ہے ۔ تاہم اسے پڑوسیوں نے بتایا کہ رام آشیِش کو ایک بڑی بوری کے ساتھ جاتے دیکھا گیا تھا۔پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی جس میں وہ بوری لے جاتے دکھائی دیا، تحقیقات کے دوران ابتدا میں ملزم نے لاعلمی ظاہر کی لیکن بعد میں جرم قبول کر لیا۔ پولیس نے ملزم کی نشاندہی پر لاش برآمد کرلی۔