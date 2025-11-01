شاہ چارلس نے بھائی اینڈریوسے ’’پرنس‘‘کالقب واپس لے لیا
جنسی سکینڈل میں ملوث اینڈریو کو شاہی رہائشگاہ’’رائل لاج‘‘خالی کرنیکابھی حکم متاثرہ خاتون ورجینیا جوفرے کی شائع ہوئی یادداشتوں میں جنسی تعلقات کی تصدیق
لندن(اے ایف پی) برطانیہ کے بادشاہ چارلس نے جنسی سکینڈ ل میں ملوث اپنے بھائی شہزادہ اینڈریو سے ’’پرنس‘‘کا لقب واپس لیتے ہوئے انہیں شاہی رہائش گاہ’’رائل لاج‘‘خالی کرنے کا حکم دیدیا۔بکنگھم پیلس کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پرنس اینڈریو کو اب اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونڈسر کے نام سے جانا جائے گا اور انہیں پرنس کے لقب سے نہیں پکارا جائے گا، اب وہ شاہی رہائش گاہ رائل لاج سے منتقل ہو کر نجی رہائش اختیار کریں گے ۔بادشاہ چارلس نے یہ فیصلہ شاہی خاندان کی ساکھ کو محفوظ رکھنے کیلئے کیا ہے ۔یاد رہے شہزادہ اینڈریو پر جنسی جرائم میں ملوث جیفری ایپسٹین سے تعلقات کاالزام تھا اوروہ رواں ماہ کے آغاز میں ڈیوک آف یارک سمیت دیگر شاہی القابات سے دستبردار ہوگئے تھے ۔ شاہی خاندان پر پرنس اینڈریو سے متعلق دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا کیونکہ اُن کے جنسی جرائم کے مجرم جیفری ایپسٹین کے ساتھ تعلقات ایک بار پھر اُس وقت زیرِ بحث آئے جب متاثرہ خاتون ورجینیا جوفرے کی یادداشتیں بعد از مرگ شائع ہوئیں۔ہ اینڈریو کئی بار ان الزامات کی تردید کر چکے ہیں تاہم رواں ماہ کے اوائل میں 2011 کی ایسی ایم میلز منظر عام پر آئی ہیں جن کے مطابق اینڈریو نے دوستی ختم ہونے کے دعوے کے کئی ماہ بعد ایپسٹین سے رابطہ کیا تھا۔
ورجینیا جوفرے کی بعد از مرگ یادداشتوں کی کتاب سے پتا چلتا ہے کہ انہیں خدشہ تھا کہ ان کی سزا یافتہ مجرم جیفری ایپسٹین اور ان کے حلقہ احباب میں رہتے ہوئے جنسی غلام والی موت ہو گی۔یادداشت میں ورجینیا جوفرے نے یہ بھی لکھا کہ انہوں نے تین الگ الگ مواقع پر اینڈریو کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کئے تھے ،ان کا کہناتھاکہاینڈریو کافی دوستانہ تھے لیکن پھر بھی وہ ایسے روئیے کا اظہار کر تے تھے جیسے میرے ساتھ یہ سب کرنا ان کا پیدائشی حق ہو۔شہزادہ اینڈریو 2022 میں ورجینیا جوفرے کے ساتھ مالی تصفیہ پر پہنچے تھے ،انہوں نے ہمیشہ اس معاملے میں صحت جرم سے انکار کیا ۔کتاب کا زیادہ تر حصہ انتہائی تکلیف دہ ہے ، اس میں ورجینیا جوفرے نے اس افسوسناک بدسلوکی کی تفصیلات بتائی ہیں جو جیفری ایپسٹین نے ان کے ساتھ کی تھیں۔بکنگھم پیلس کا کہناہے کہ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کتاب کی اشاعت کے نتیجے میں ان کیلئے آگے مزید تکلیف دہ دن ثابت ہو سکتے ہیں، جس سے شہزادہ اینڈریو کے کردار پر مزید سوالات اٹھیں گے ۔واضح رہے کہ جیفری ایپسٹین کو 2008 میں فلوریڈا میں 18 سال سے کم عمر سے سیکس کا مطالبہ کرنے پر سزا سنائی گئی تھی، وہ 2019 میں سیکس ٹریفکنگ کے الزام میں مقدمے کی سماعت کے انتظار میں ہی فوت ہو گئے ۔