غزہ:اسرائیلی فوج کے مسلسل چوتھے روزحملے ،3فلسطینی شہید
شمالی غزہ میں گولہ باری اور فائرنگ،30فلسطینیوں کی لاشیں غزہ کے حوالے قطرکے وزیراعظم نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام حماس پر عائد کردیا
غزہ سٹی (اے ایف پی،رائٹرز،آئی این پی)اسرائیل نے مزید 30 فلسطینیوں کی لاشیں غزہ کے حوالے کردیں جبکہ اسرائیلی فوج نے فائربندی معاہدے کے باوجود مسلسل چوتھے روز غزہ کی پٹی پر حملے کئے ، جس سے 3 فلسطینی شہید ہوگئے ۔خان یونس کے نصر میڈیکل کمپلیکس کے مطابق اسرائیلی یرغمالیوں کی باقیات کی حوالگی کے بدلے 30فلسطینیوں کی لاشیں موصول ہوئی ہیں ۔رواں ماہ مصر میں ہونے والے معاہدے کے مطابق حماس کی جانب سے ہر ایک اسرائیلی یرغمالی کی لاش کے بدلے 15 فلسطینیوں کی لاشیں واپس کی جا رہی ہیں،ایک روز قبل حماس نے دو اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں واپس کی تھیں۔مجموعی طور پر اب تک 225 فلسطینیوں کی لاشیں غزہ کے حوالے کی جا چکی ہیں۔اسرائیلی فوج کے مطابق اب بھی 11 اسرائیلیوں کی لاشیں غزہ میں موجود ہیں۔
فلسطین کے محکمہ صحت کے مطابق اسرائیلی فوج نے جمعہ کو مسلسل چوتھے روز غزہ کی پٹی پر حملے کئے ، جس کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید ہوگئے ، مقامی رہائشیوں کا کہناتھاکہ اسرائیل نے شمالی غزہ کے علاقوں میں گولہ باری اور فائرنگ کی جبکہ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی سے طے پانے والی جنگ بندی پر قائم ہے تاہم اسرائیلی فوج نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ قطر کے وزیراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نے ایک فلسطینی گروہ کو حالیہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا ذمہ دار قرار دیا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ جنوبی غزہ کے علاقے رفح میں اسرائیلی فوجی کی ہلاکت دراصل فلسطینی فریق کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔نیویارک میں کونسل آن فارن ریلیشنز میں گفتگو کے دوران قطری وزیراعظم نے بتایا کہ اگرچہ حماس نے اعلان کیا ہے کہ اس واقعے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تاہم اس دعوے کی تصدیق تاحال نہیں ہوسکی۔ قطر دونوں فریقین کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ جنگ بندی برقرار رہے ۔