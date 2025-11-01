صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرانس:گولڈریفائننگ لیبارٹری میں اربوں روپے کی ڈکیتی پولیس نے 6ملزم پکڑ لئے

  • دنیا میرے آگے
فرانس:گولڈریفائننگ لیبارٹری میں اربوں روپے کی ڈکیتی پولیس نے 6ملزم پکڑ لئے

لیون(اے ایف پی)فرانس کے شہر لیون میں بھاری ہتھیاروں سے مسلح ڈاکوؤں نے گولڈ ریفائننگ لیبارٹری سے 12ملین یورو(3ارب 88کروڑ 58لاکھ 28ہزار روپے پاکستانی)لوٹ لئے جبکہ حملے میں 5ملازمین زخمی ہوگئے۔۔۔

پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ڈاکوؤں کو گرفتارکرکے رقم برآمد کرلی ۔عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈاکوؤں نے لیون میں گولڈ ریفائننگ لیبارٹری کو توڑنے کیلئے دھماکا خیز مواد کا استعمال کیا، اس وقت لیبارٹری میں 28افراد موجود تھے جس سے پانچ ملازمین معمولی زخمی ہوئے ۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تمام ملزموں کو قریبی قصبے وینی سیئکس سے حراست میں لے لیا،ان سے بھاری اسلحہ اور دھماکا خیز مواد بھی برآمد کرلیاگیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

دوران پرواز لیپ ٹاپ گرنے پر طیارہ واپس جانے پر مجبور

سفید بالوں اور کینسر کے درمیان غیر متوقع تعلق دریافت

موٹاپے کا سبب بننے والے پانچ نئے جینز دریافت

آسٹریا میں آٹھ گھنٹوں تک سرفنگ کا گنیز ورلڈ ریکارڈ

سمارٹ فون کی لت کم کرنے والا کیس تیار کر لیا گیا

بریک اپ ہوگیا ، چھٹی چاہیے ، نوجوان کی درخواست

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak