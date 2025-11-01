فرانس:گولڈریفائننگ لیبارٹری میں اربوں روپے کی ڈکیتی پولیس نے 6ملزم پکڑ لئے
لیون(اے ایف پی)فرانس کے شہر لیون میں بھاری ہتھیاروں سے مسلح ڈاکوؤں نے گولڈ ریفائننگ لیبارٹری سے 12ملین یورو(3ارب 88کروڑ 58لاکھ 28ہزار روپے پاکستانی)لوٹ لئے جبکہ حملے میں 5ملازمین زخمی ہوگئے۔۔۔
پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ڈاکوؤں کو گرفتارکرکے رقم برآمد کرلی ۔عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈاکوؤں نے لیون میں گولڈ ریفائننگ لیبارٹری کو توڑنے کیلئے دھماکا خیز مواد کا استعمال کیا، اس وقت لیبارٹری میں 28افراد موجود تھے جس سے پانچ ملازمین معمولی زخمی ہوئے ۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تمام ملزموں کو قریبی قصبے وینی سیئکس سے حراست میں لے لیا،ان سے بھاری اسلحہ اور دھماکا خیز مواد بھی برآمد کرلیاگیا۔