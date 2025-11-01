صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنزانیہ:متنازعہ صدارتی انتخابات کیخلاف مظاہرے ،کئی پولیس سٹیشن جلادئیے ،700افراد ہلاک

  • دنیا میرے آگے
نیروبی (اے ایف پی)تنزانیہ میں متنازعہ صدارتی انتخابات کے خلاف مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 700 ہوگئی ،تنزانیہ کی اپوزیشن جماعت کے ترجمان کے مطابق دارالسلام میں 350 اور موانزا میں 200 سے زائد افراد مارے گئے۔۔۔

مظاہروں سے نمٹنے کے لئے ملک بھر میں فوج تعینات کردی گئی ہے جبکہ انٹرنیٹ بند اور کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے ۔اطلاعات کے مطابق مشتعل مظاہرین نے دارالسلام ایئرپورٹ پر بھی دھاوا بول دیا جبکہ بسوں، پٹرول پمپس اور پولیس سٹیشنز کو آگ لگادی ۔حالیہ انتخابات میں صدر سامیہ سُلوحو حسن نے 96.99 فیصد ووٹ حاصل کئے جبکہ دو بڑی اپوزیشن جماعتوں کے امیدواروں کو انتخابی دوڑ سے باہر کر دیا گیا تھا۔ تنزانیہ کی اپوزیشن جماعتوں نے نتائج مسترد کرتے ہوئے عبوری حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

