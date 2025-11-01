صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلسطینی قیدیوں پرتشددکی ویڈیو ریلیزکرنے پر اسرائیل کی خاتون میجرجنرل مستعفی

  • دنیا میرے آگے
یروشلعم(اے ایف پی)اسرائیلی فوج کی ایک اعلیٰ ترین قانونی افسر میجر جنرل یفات تومر یروشلعمی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔خاتون افسر اسرائیلی فوج میں ملٹری ایڈووکیٹ جنرل کے طور پر تعینات تھیں۔۔۔

 اور ان کے خلاف فلسطینی قیدیوں پر فوجی اہلکاروں کے تشدد کی ویڈیو لیک ہونے کے معاملے پر تحقیقات جاری تھی ۔اس نے اپنے استعفے میں لکھا کہ میں تسلیم کرتی ہوں کہ میں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کا جواب دینے کیلئے یہ مواد میڈیا کو جاری کرنے کی اجازت دی، میں اس فیصلے کی مکمل ذمہ داری لیتی ہوں۔خیال رہے کہ تشددکی ویڈیو جنوبی اسرائیل کے سدی تیمن حراستی مرکز کی نگرانی کیمروں سے ریکارڈ کی گئی تھی اور اگست 2024 میں اسرائیلی چینل 12 پر نشر ہوئی تھی۔

