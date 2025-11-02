چین کا خلائی مشن ، تو لیدی تجربات کیلئے چوہے بھی بھیجے
چین نے خلائی سٹیشن پر چھوٹے ممالیہ جانوروں کے تولیدی تجربات کاآغازکردیا مشن میں چین کی تاریخ کے سب سے کم عمر خلاباز 32سالہ ووفئی بھی شامل چین پاکستان کے پہلے خلاباز کو بھی تیان گوُنگ سٹیشن پر بھیجنے کی تیاری کر رہا
بیجنگ (رائٹرز )چین نے اپنے مستقل خلائی سٹیشن ‘‘تیان گوُنگ’’کیلئے شینزو21 انسان بردار مشن کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیج دیا، یہ روانگی لانگ مارچ2 ایف راکٹ کے ذریعے جیوچوان سیٹلائٹ لانچ سنٹر سے جمعہ کے روز عمل میں آئی، یہ سٹیشن 2022 میں مکمل ہونے کے بعد بھیجا جانے والا ساتواں مشن ہے ۔اس مشن میں تین چینی خلاباز شامل ہیں جن میں 32 سالہ وو فئی بھی شامل ہیں، جو چین کی تاریخ کے سب سے کم عمر خلاباز بن گئے ہیں۔ ان کے ہمراہ 39سالہ ژانگ ہونگ ژانگ اور ایک سینئر تجربہ کار خلاباز بھی موجود ہیں۔ یہ تینوں خلا میں تقریباً چھ ماہ تک قیام کریں گے ۔شینزو 21 کے خلاباز شینزو 20 مشن کے عملے کی جگہ سنبھالیں گے جو پچھلے چھ ماہ سے تیان گوُنگ میں مقیم تھے اور اب چند روز میں زمین پر واپس آ جائیں گے ۔
اس مشن کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ خلائی سٹیشن پر چار سیاہ چوہوں کو بھی بھیجا گیا ہے ۔ یہ پہلا موقع ہے کہ چین نے اپنے خلائی سٹیشن پر چھوٹے ممالیہ جانوروں کے تولیدی تجربات شروع کئے ہیں، جس کا مقصد کم کشش ثقل والے ماحول میں جانداروں کی افزائش کے اثرات کا مطالعہ کرنا ہے ۔چین ہر چھ ماہ بعد شینزو پروگرام کے تحت نئے مشن روانہ کر رہا ہے ۔ گزشتہ چند سالوں میں چین نے نہ صرف نوجوان خلابازوں کی شمولیت بڑھائی ہے بلکہ ایک عالمی ریکارڈ خلائی چہل قدمی بھی قائم کی۔ چین آئندہ برس پاکستان کے پہلے خلاباز کو بھی تیان گوُنگ سٹیشن پر بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے ۔خلائی تحقیق کے میدان میں چین کی تیزی سے ترقی نے امریکا میں تشویش پیدا کر دی ہے جو دوبارہ اپنے خلا بازوں کو چاند پر بھیجنے کی دوڑ میں مصروف ہے ۔