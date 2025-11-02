غزہ فورس کیلئے اقوام متحدہ کا مینڈیٹ ضروری :اردن ،جرمنی
عمان ،غزہ ،یروشلم (اے ایف پی،رائٹرز) اردن کے وزیر خارجہ ایمن الصفدی نے کہا کہ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر غزہ میں عالمی فورس کو مو ثر طریقے سے اپنا کام کرنا ہے تو اسے سلامتی کونسل کا مینڈیٹ حاصل ہونا ضروری ہے۔۔۔
تاہم اردن نے واضح کیا کہ وہ اپنے فوجی غزہ نہیں بھیجے گا۔جرمن وزیر خارجہ نے بھی غزہ فورس کے لیے اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کی حمایت کی اور کہا کہ اسے بین الاقوامی قانون کی واضح بنیاد پر قائم ہونا چاہیے ۔ اسرائیلی فوج نے کہا جمعہ کو حماس کی جانب سے واپس کی گئی تین لاشوں میں سے کوئی بھی اسرائیلی یرغمالیوں سے تعلق نہیں رکھتی، بیان میں کہا فرانزک معائنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا۔واضح رہے جمعہ کی شام یہ باقیات انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیل منتقل کی گئی تھیں ۔ اس سے قبل جمعرات کو حماس نے دو یرغمالیوں کی لاشیں واپس کی تھیں۔