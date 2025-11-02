تنزانیہ: متنازع انتخابات ، موجودہ صدر سمیعہ حسن 98 فیصد ووٹ لیکر فاتح قرار
دار السلام (اے ایف پی)تنزانیہ کے الیکشن کمیشن نے صدر سمیعہ سلوہو حسن کو صدارتی انتخابات میں فاتح قرار دے دیا ۔ الیکشن کمیشن کے مطابق موجودہ صدر نے 98 فیصد ووٹ حاصل کئے۔۔۔
دوسری جانب تنزانیہ میں متنازع صدارتی انتخابات کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، تنزانیہ کے سکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ پانچ سو سے زائد افراد کی مظاہروں میں ہلاکت کی رپورٹ ہے ،اموات کی تعداد ملک بھر میں 700 سے زائد بھی ہو سکتی ہے ۔ادھرمظاہروں اور نقل و حمل کی بندش کی وجہ سے دارالسلام کے پورٹ اور بازار متاثر ہوئے ، خوراک اور ایندھن کی قیمتیں بڑھ گئیں ،شہری شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔