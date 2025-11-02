نیو میکسیکو :پہلی بار تمام بچوں کیلئے مفت نگہداشت پروگرام
سانتا فے (اے ایف پی)امریکی ریاست نیو میکسیکو نے ملک میں پہلی مرتبہ تمام بچوں کیلئے مفت چائلڈ کیئر پروگرام کا آغاز کر دیا ۔ سکیم کے تحت والدین اپنی آمدنی سے قطع نظر اپنے بچوں کو معیاری نگہداشت اور تعلیم فراہم کر سکیں گے۔۔۔
حکومت کا کہنا تھا یہ اقدام خاندانوں پر مالی بوجھ کم کرنے اور بچوں کی تعلیم و ترقی میں سہولت فراہم کرنے کیلئے کیا گیا ۔ اس پروگرام کے تحت والدین سکول جانے سے پہلے یا کام کے دوران بچوں کو محفوظ اور تربیت یافتہ ماحول میں رکھ سکیں گے ۔