مقبوضہ کشمیر:2019سے اب تک 1043افراد شہید
2ہزار6سو56زخمی،29ہزار9سو97سے زائد شہری گرفتار
سری نگر،نئی دہلی (این این آئی،اے پی پی )بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہندو توا حکومت کی طرف سے اگست 2019 میں 370 اور 35 اے دفعات کی منسوخی کے بعد مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بڑے پیمانے پر تیزی آئی ہے ۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز نے اگست 2019 سے اب تک مقبوضہ علاقے میں کئی خواتین سمیت 1ہزار 43 افراد کو شہید کیا ۔ اس عرصے کے دوران 2ہزار 6سو 56 سے زائد افرار کو زخمی ، 29ہزار 9سو 97 سے زائد شہریوں گرفتار کیا گیا۔دریں اثنا بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں میں اکتوبر2025 میں دوکشمیریوں کو ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا۔بھارتی فورسز نے محاصرے اور تلاشی کی 244 کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران 42 شہریوں کو گرفتار کیا، جن میں زیادہ تر سیاسی کارکن، نوجوان اور طلبا شامل ہیں ۔اس عرصے کے دوران 20 کشمیریوں کے مکان ، اراضی اور دیگر املاک ضبط کی گئیں جبکہ دو کشمیری مسلمان ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا۔دوسری جانب بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی نے ایک بار پھر بھارتی سپریم کورٹ میں سینئر حریت رہنما شبیر احمد شاہ کی درخواست ضمانت کی مخالفت کی ہے ۔