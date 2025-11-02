سوڈان :الفاشر میں شہری ہلاکتیں جاری، سیکڑوں قید اور اغوا
پورٹ سوڈان (اے ایف پی)سوڈان کے علاقے دارفور کے شہر الفاشر میں پیراملٹری فورسز کے حملے کے بعد شہریوں کی ہلاکتیں جاری ہیں،سینکڑوں افراد کو قید اور اغوا کیا جا رہا ہے۔۔۔
ریپڈ سپورٹ فورسز شہریوں اور فوجی دستوں کو الگ کر کے ہلاک یا یرغمال بنا رہی ہیں۔ زندہ بچ جانے والوں کے مطابق شہریوں کو جنس، عمر اور نسلی بنیاد پر الگ کیا گیا ،کئی کو تاوان کیلئے رکھا گیا ہے ۔ اقوام متحدہ کے مطابق شہر میں بڑے پیمانے پر قتل عام جاری ہے ، ہزاروں شہری ہلاک یا یرغمال بنائے گئے ہیں،65ہزار سے زائد افراد فرار ہوئے ،لاکھوں شہری اب بھی محصور ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ نے سوڈان کی صورتحال کو عالمی سطح کا سب سے بڑا انسانی بحران قرار دیا۔