صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عیسائی نسل کشی کا الزام ، ٹرمپ نے نائیجیریا کو خاص تشویش والا ملک قرار دیدیا

  • دنیا میرے آگے
عیسائی نسل کشی کا الزام ، ٹرمپ نے نائیجیریا کو خاص تشویش والا ملک قرار دیدیا

لاگوس،واشنگٹن (اے ایف پی)ٹرمپ نے نائیجیریا کو خاص تشویش والا ملک قرار دے دیا ۔ انہوں نے کہا وہاں کے عیسائیوں کیلئے وجودی خطرہ ہے۔۔۔

 امریکا کا موقف ہے کہ افریقا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک میں عیسائی نسل کشی کا سامنا کر رہے ہیں ۔واضح رہے نائجیریا کے شمال مشرقی علاقوں میں بوکو حرام سرگرم ہے ، مرکزی علاقوں میں مسلمان چرواہوں اور عیسائی کسانوں کے درمیان زمین کے تنازع پر جھڑپیں معمول ہیں ۔نائجیریا حکومت نے نسل کشی کے الزامات مسترد کئے ہیں۔میڈیا رپورٹس کے مطابق عیسائی نسل کشی کا امریکی الزام درست نہیں کیونکہ زیادہ حملے مسلمانوں پر کئے گئے ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak