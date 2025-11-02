عیسائی نسل کشی کا الزام ، ٹرمپ نے نائیجیریا کو خاص تشویش والا ملک قرار دیدیا
لاگوس،واشنگٹن (اے ایف پی)ٹرمپ نے نائیجیریا کو خاص تشویش والا ملک قرار دے دیا ۔ انہوں نے کہا وہاں کے عیسائیوں کیلئے وجودی خطرہ ہے۔۔۔
امریکا کا موقف ہے کہ افریقا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک میں عیسائی نسل کشی کا سامنا کر رہے ہیں ۔واضح رہے نائجیریا کے شمال مشرقی علاقوں میں بوکو حرام سرگرم ہے ، مرکزی علاقوں میں مسلمان چرواہوں اور عیسائی کسانوں کے درمیان زمین کے تنازع پر جھڑپیں معمول ہیں ۔نائجیریا حکومت نے نسل کشی کے الزامات مسترد کئے ہیں۔میڈیا رپورٹس کے مطابق عیسائی نسل کشی کا امریکی الزام درست نہیں کیونکہ زیادہ حملے مسلمانوں پر کئے گئے ہیں۔