اوباما کا ممدانی سے رابطہ، نیویارک میئر کی انتخابی مہم کو سراہا
ظہران ممدانی مثبت تبدیلی کی علامت، مہم نئی سیاسی توانائی لا رہی : سابق امریکی صدر جمہوریت کو خطرہ،معیشت بہتر نہیں ہوئی،صرف ٹرمپ خاندان کیلئے حالات بہتر
نیویارک (اے ایف پی)سابق امریکی صدر باراک اوباما نے نیویارک کے میئر کے امیدوار ظہران ممدانی سے ٹیلیفونک رابطہ کر کے ان کی انتخابی مہم کو سراہا۔ اوباما نے ممدانی کو مثبت تبدیلی کی علامت قرار دیا اور کہا کہ ان کی مہم شہر میں نئی سیاسی توانائی لا رہی ہے۔ واضح رہے ممدانی افریقی نژاد امریکی سیاست دان ہیں، وہ میئر الیکشن میں مضبوط امیدوار کے طور پر ابھرے ہیں۔ اوباما کی اس حمایت کو ممدانی کی مہم کیلئے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے ۔
قبل ازیں اوباما نے ورجینیا اور نیو جرسی میں ڈیموکریٹ امیدواروں کے حق میں مہم چلائی اور صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کو ہنگامی اور ناقص قرار دیا۔ اوباما نے کہا کہ عام امریکی خاندانوں کے لیے معیشت بہتر نہیں ہوئی، بلکہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں، جبکہ ٹرمپ اور ان کے خاندان کیلئے حالات بہتر ہوئے ۔امریکی جمہوریت کو خطرات لاحق ہیں ۔ اوباما نے کانگریس کے ریپبلکنز اور امریکی سپریم کورٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا وہ موجودہ انتظامیہ کی زیادتیوں کو روکنے میں ناکام ہیں۔