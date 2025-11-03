صحافیوں کے قتل کے 10 میں سے 9 واقعات غیر حل شدہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ
نیو یارک(دنیا مانیٹرنگ)اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا دنیا بھر میں صحافیوں کے قتل کے تقریباً 90 فیصد کیسز غیر حل شدہ ہیں، یہ صحافتی آزادی پر براہ راست حملہ ہے۔
انہوں نے غزہ کو کسی بھی تنازع میں صحافیوں کیلئے سب سے خطرناک جگہ قرار دیا۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ سزا نہ ملنا متاثرین کے خاندانوں کے ساتھ ناانصافی اور جمہوریت کیلئے خطرہ ہے ۔ حکومتیں مجرموں کو کٹہرے میں لائے تاکہ صحافی ہر جگہ آزادانہ طور پر اپنے فرائض انجام دے سکیں۔