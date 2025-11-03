صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ : مزید 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں واپس

  • دنیا میرے آگے
اسرائیل امداد روک کر امن معاہدہ کی خلاف ورزی کر رہا :اقوام متحدہ لبنان پر حملہ،5شہید،اسرائیل کی حزب اللہ پر حملے تیز کرنے کی دھمکی

غزہ ،لبنان(اے ایف پی)اسرائیلی حکومت نے کہا سکیورٹی فورسز نے اتوار کو ریڈ کراس کے ذریعے حماس سے مزید تین یرغمالیوں کی لاشیں وصول کر لیں۔ تابوت غزہ پٹی میں اسرائیلی فوج اور خفیہ ادارے شن بیت کے حوالے کیے گئے، لاشوں کو شناخت کے لیے فرانزک میڈیکل سنٹر منتقل کیا جائے گا۔

دوسری جانب اقوام متحدہ نے کہا اسرائیل غزہ امن معاہدے کے تحت پوری امداد غزہ جانے نہیں دے رہا، معاہدے میں روزانہ 600 امدادی ٹرک غزہ بھیجنے کی بات طے ہوئی تھی تاہم اس کے برخلاف روزانہ صرف 145 ٹرک غزہ جانے دئیے جارہے ہیں۔

دوسری جانب لبنانی وزارت صحت نے کہا اسرائیلی فضائی حملے میں5افراد ہلاک اور3 زخمی ہو گئے ۔ اسرائیل نے کہا وہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ پر حملے مزید بڑھا دے گا،اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دیتے ہوئے کہا لبنان کی حکومت کو حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے اور جنوبی لبنان سے نکالنے کا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔

پاک امریکہ بزنس کانفرنس اینڈ ایکسپو 2025 کا آغاز

بِلڈ پاکستان نمائش و کانفرنس کا لاہور ایکسپو میں اختتام

انجمن تاجران کا گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں مزید توسیع کا مطالبہ

میکرو اکنامک اصلاحات کیلئے حکومتی کوششیں قابل تعریف

100اور 1500 والے انعامی بانڈز کی قرعہ اندازی 17 نومبر کو ہو گی

پاک، افغان مذاکرات خطے میں دیرپا امن کیلئے نہایت اہم، میاں زاہد

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
