غزہ : مزید 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں واپس
اسرائیل امداد روک کر امن معاہدہ کی خلاف ورزی کر رہا :اقوام متحدہ لبنان پر حملہ،5شہید،اسرائیل کی حزب اللہ پر حملے تیز کرنے کی دھمکی
غزہ ،لبنان(اے ایف پی)اسرائیلی حکومت نے کہا سکیورٹی فورسز نے اتوار کو ریڈ کراس کے ذریعے حماس سے مزید تین یرغمالیوں کی لاشیں وصول کر لیں۔ تابوت غزہ پٹی میں اسرائیلی فوج اور خفیہ ادارے شن بیت کے حوالے کیے گئے، لاشوں کو شناخت کے لیے فرانزک میڈیکل سنٹر منتقل کیا جائے گا۔
دوسری جانب اقوام متحدہ نے کہا اسرائیل غزہ امن معاہدے کے تحت پوری امداد غزہ جانے نہیں دے رہا، معاہدے میں روزانہ 600 امدادی ٹرک غزہ بھیجنے کی بات طے ہوئی تھی تاہم اس کے برخلاف روزانہ صرف 145 ٹرک غزہ جانے دئیے جارہے ہیں۔
دوسری جانب لبنانی وزارت صحت نے کہا اسرائیلی فضائی حملے میں5افراد ہلاک اور3 زخمی ہو گئے ۔ اسرائیل نے کہا وہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ پر حملے مزید بڑھا دے گا،اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دیتے ہوئے کہا لبنان کی حکومت کو حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے اور جنوبی لبنان سے نکالنے کا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔