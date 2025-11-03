سوڈانی وزیراعظم کا مظالم کے مقدمات عالمی عدالت میں چلانے کا مطالبہ
خرطوم(اے ایف پی)سوڈانی وزیراعظم کامل ادریس نے کہا الفاشر شہر میں ریپڈ سپورٹ فورسز کے ہاتھوں ہونے والے مظالم کے مقدمات بین الاقوامی عدالت میں چلائے جائیں۔
سوئس اخبار کو انٹرویو میں انہوں نے کہا غیر ملکی افواج سوڈان کی خودمختاری کو مجروح کرے گی۔ ادریس نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ آر ایس ایف کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے۔ باغیوں نے 18 ماہ کے محاصرے اور لڑائی کے بعد الفاشر پر قبضہ کیا، جس کے بعد قتل، لوٹ مار اور جنسی تشدد کی اطلاعات نے عالمی سطح پر شدید ردعمل پیدا کیا ہے۔