صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانوی حکومت کا سابق شہزادہ اینڈریو سے آخری فوجی عہدہ بھی واپس لینے کا فیصلہ

  • دنیا میرے آگے
برطانوی حکومت کا سابق شہزادہ اینڈریو سے آخری فوجی عہدہ بھی واپس لینے کا فیصلہ

لندن(اے ایف پی)برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی نے کہا سابق شہزادہ اینڈریو سے ان کا آخری فوجی اعزاز وائس ایڈمرل کا اعزازی عہدہ بھی واپس لیا جا رہا ہے۔

یہ اقدام شہنشاہ چارلس سوم کے اُس فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے جس کے تحت انہوں نے اپنے بھائی کے تمام شاہی خطاب اور اعزازات ختم کر دئیے تھے۔ اینڈریو سے پہلے بھی 2022 میں مرحومہ ملکہ الزبتھ دوم نے ان کے فوجی اعزازات واپس لے لیے تھے جب ان پر جیفری ایپسٹین سکینڈل میں ملوث ہونے کے الزامات لگے تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

تمام حربے ناکام،چینی مزید مہنگی،220روپے کلو:پیاز،چکی آٹا مزید اوپر،مہنگائی سے ہر کوئی متاثر،درآمدی چینی پہنچنے پر نرخ میں بہتری کی توقع

جوہری تنصیبات کو قوت کیساتھ دوبارہ تعمیر کرینگے:ایرانی صدر،پھر حملے کرینگے:ٹرمپ

ترقیاتی فنڈز میں 300 ارب کٹوتی کی تجویز:آئی ایم ایف کی شرائط،سیلاب سے نقصانات،ریونیو میں کمی کے باعث اہم منصوبوں پر کٹ لگے گا

پہلے ملک پھر سیاست ،پاکستان کی دنیا میں پذیرائی اتحاد ویکجہتی کا مظہر:شہباز شریف

مضبوط جمہوری معاشرے کیلئے آزاد صحافت ضروری،پنجاب میں صحافی محفوظ:مریم نواز

مشترکہ لائحہ عمل کے تحت عمران کو رہا کرائینگے ، سہیل آفریدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak