برطانوی حکومت کا سابق شہزادہ اینڈریو سے آخری فوجی عہدہ بھی واپس لینے کا فیصلہ
لندن(اے ایف پی)برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی نے کہا سابق شہزادہ اینڈریو سے ان کا آخری فوجی اعزاز وائس ایڈمرل کا اعزازی عہدہ بھی واپس لیا جا رہا ہے۔
یہ اقدام شہنشاہ چارلس سوم کے اُس فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے جس کے تحت انہوں نے اپنے بھائی کے تمام شاہی خطاب اور اعزازات ختم کر دئیے تھے۔ اینڈریو سے پہلے بھی 2022 میں مرحومہ ملکہ الزبتھ دوم نے ان کے فوجی اعزازات واپس لے لیے تھے جب ان پر جیفری ایپسٹین سکینڈل میں ملوث ہونے کے الزامات لگے تھے۔