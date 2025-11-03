صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت کا سب سے وزنی مواصلاتی سیٹلائٹ خلا میں روانہ ، مودی کا 2040 تک چاند مشن کا عزم

  • دنیا میرے آگے
نئی دہلی(اے ایف پی)بھارت نے اپنے اب تک کے سب سے وزنی مواصلاتی سیٹلائٹ سی ایم ایس3کو ریاست آندھرا پردیش کے علاقے سری ہری کوٹا سے خلا میں روانہ کر دیا۔

 فرانسیسی میڈیا کے مطابق سیٹلائٹ کا وزن 4 ہزار 410 کلو ہے اور اسے ایل وی ایم 3ایم 5 راکٹ کے ذریعے مدار میں بھیجا گیا۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت کا خلائی شعبہ قوم کا فخر ہے اور ہدف 2040 تک چاند پر بھارتی خلا باز بھیجنا ہے ۔ بھارتی بحریہ کے مطابق سیٹلائٹ جہازوں، طیاروں اور آبدوزوں کے درمیان محفوظ مواصلاتی رابطے میں مدد دے گا۔

