بنگلہ دیش : سیاسی تشدد سے 1 سال میں 300 سے زائد اموات

ڈھاکہ(اے ایف پی)بنگلہ دیش میں طلبا کی قیادت میں احتجاج کے بعد سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے اقتدار سے محروم ہونے کے ایک سال کے دوران 300 سے زائد افراد سیاسی تشدد کے نتیجے میں ہلاک ہوئے۔۔۔

 انسانی حقوق کی تنظیم اودھیکر نے بتایا 40 افراد غیر قانونی طور پر قتل اور 153 قتل عام کا شکار ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سیاسی جماعتیں جیسے بنگلہ دیش نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی اور طلبا تحریکیں بھتہ خوری اور تشدد میں ملوث رہی ہیں۔ انسانی حقوق کی حالت میں کچھ بہتری آئی، لیکن حراست میں ہلاکتیں، رشوت، اور مظلوموں کے ساتھ زیادتیاں جاری ہیں۔

