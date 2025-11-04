سوڈان :دو علاقوں میں قحط لاکھوں افرادکی زندگیوں کو خطرہ
دی ہیگ ،پورٹ سوڈان،استنبول(اے ایف پی)دنیا میں بھوک کے مسئلے کی نگرانی کرنے والے مانیٹرنگ گروپ آئی پی سی نے کہا جنگ زدہ سوڈان کے دو علاقوں میں قحط کی حالت پیدا ہو گئی ہے۔۔۔
جن میں دارفور کا اہم شہرالفاشر بھی شامل ہے ، جہاں پچھلے ہفتے پیرا ملٹری ریپڈ سپورٹ فورسز نے حملے کیے ۔آئی پی سی نے بتایا کہ لاکھوں افرادکی زندگیوں کو خطرہ ہے ، جنوبی کردفان میں بھی قحط کی صورتحال ہے ، جبکہ دارفور اور کردفان کے مزید 20 علاقے قحط کے شدید خطرے میں ہیں۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے استغاثہ نے خبردار کیا کہ سوڈان کے شہر الفاشر میں ہونے والے مظالم جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ عدالت کے دفتر نے بڑے پیمانے پر قتل و غارت، زیادتیوں اور دیگر جرائم کی رپورٹس پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ادھر ترک صدر اردوان نے مسلم دنیا پر زور دیا ہے کہ سوڈان میں جاری خونریزی ختم کرنے کی ذمہ داری سنبھالیں ۔ انہوں نے کہا کہ الفاشر میں شہریوں پر مظالم ناقابل قبول ہیں اور مسلمان اپنے مسائل خود حل کریں، اسلامی ممالک کو سوڈانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور انسانی و ترقیاتی امداد جاری رکھنی چاہیے ۔