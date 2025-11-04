صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اماراتی پرچم کی توہین پر 25 سال جیل ہوگی

  دنیا میرے آگے
دبئی(دنیا مانیٹرنگ)متحدہ عرب امارات میں پیر کو یومِ پرچم قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا ۔ حکام نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ اماراتی پرچم کی توہین یا اس کے غلط استعمال پر سخت کارروائی کی جائے گی۔۔۔

دبئی حکام کے مطابق پرچم کی توہین پر 25 سال قید اور 5 لاکھ درہم تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے ، جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً 3 کروڑ 78 لاکھ روپے بنتا ہے ۔حکام کا کہنا ہے کہ اماراتی پرچم کے ڈیزائن کو کیک، غباروں یا تجارتی اشیا پر آویزاں کرنا توہین کے زمرے میں آتا ہے ۔

