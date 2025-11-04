2موبائل فونز کا تحفہ،چیک کرلیں جاسوسی تونہیں ہوگی؟چینی اور جنوبی کورین صدرکی نوک جھوک
سیول (اے ایف پی ،مانیٹرنگ ڈیسک)چینی صدر نے اپنے جنوبی کورین ہم منصب کو دو سمارٹ فونز کا تحفہ دیا ہے اور ساتھ ہی ازراہ تفنن کہا کہ ان کو چیک کر لیں کہیں اس میں بیک ڈور تو نہیں یعنی اس سے جاسوسی تو نہیں ہو گی۔۔۔
ہلکے پھلکے جملوں کا یہ تبادلہ دونوں رہنماؤں کے درمیان شہر جیونگ جو میں ملاقات کے موقع پر ہوا، جہاں چینی صدر ایشیا پیسفک اکنامک کوآپریشن (ایپک)کے اجلاس میں شرکت کرنے کیلئے پہنچے ہیں اور یہ 11 سال کے دوران ان کا جنوبی کوریا کا پہلا دورہ ہے ۔صدر شی جن پنگ نے جب شیاؤمی کمپنی کے بنے دو فون صدر لی جائے میونگ کو دئیے تو انہوں نے مزاحاً پوچھا کہ رابطے کی لائن محفوظ تو ہے نا، جس پر چینی صدر ہنسی نہ روک پائے ۔ انہوں نے فونز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آپ کو اسے چیک کرنا چاہئے کہ آیا اس میں کوئی بیک ڈور موجود ہے ۔ اس میں ان کا اشارہ فون میں لگے سافٹ ویئر کی طرف تھا جو تھرڈ پارٹی کو مانیٹرنگ کی اجازت دے سکتا ہے ، اس پر صدر لی کی ہنسی گونجی اور تالی بجا کر صدر شی کی حس مزاح کی داد بھی دی۔مختصر جملوں پر مشتمل اس واقعے نے میڈیا کے لیے دلچسپی کا کافی سامان پیدا کیا کیونکہ صدر شی جن پنگ سنجیدہ طبیعت کے مالک ہیں اور مزاح کا مظاہرہ شاذ و نادر ہی کرتے ہیں جبکہ جاسوسی جیسے موضوع پر مذاق کی تو توقع کی ہی نہیں جا سکتی تھی۔اس واقعے کے بعد میڈیا نے بھی دلچسپ شہ سرخیاں جمائیں۔