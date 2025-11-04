صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • دنیا میرے آگے
روس کا اکتوبر میں 461 مربع کلومیٹر یوکرینی علاقے پرقبضہ

کیف (اے ایف پی)روسی فوج نے کہا ہے کہ اکتوبر2025 میں یوکرینی علاقے مشرقی ڈونٹسک میں 461 مربع کلومیٹررقبے پر قبضہ کیا ،کیف نے روسی دعوے کو مسترد کر تے ہوئے کہا یوکرینی فوجیں ڈونٹسک، لوگانسک، خیرسون اور زاپوریژیا سے نکلنے کا روسی الزام جھوٹ ہے ۔

روسی فوج نے کہا ہے کہ اکتوبر2025 میں یوکرینی علاقے مشرقی ڈونٹسک میں 461 مربع کلومیٹررقبے پر قبضہ کیا ،کیف نے روسی دعوے کو مسترد کر تے ہوئے کہا یوکرینی فوجیں ڈونٹسک، لوگانسک، خیرسون اور زاپوریژیا سے نکلنے کا روسی الزام جھوٹ ہے ۔

