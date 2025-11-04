روس کا اکتوبر میں 461 مربع کلومیٹر یوکرینی علاقے پرقبضہ
کیف (اے ایف پی)روسی فوج نے کہا ہے کہ اکتوبر2025 میں یوکرینی علاقے مشرقی ڈونٹسک میں 461 مربع کلومیٹررقبے پر قبضہ کیا ،کیف نے روسی دعوے کو مسترد کر تے ہوئے کہا یوکرینی فوجیں ڈونٹسک، لوگانسک، خیرسون اور زاپوریژیا سے نکلنے کا روسی الزام جھوٹ ہے ۔ قبضہ
روسی فوج نے کہا ہے کہ اکتوبر2025 میں یوکرینی علاقے مشرقی ڈونٹسک میں 461 مربع کلومیٹررقبے پر قبضہ کیا ،کیف نے روسی دعوے کو مسترد کر تے ہوئے کہا یوکرینی فوجیں ڈونٹسک، لوگانسک، خیرسون اور زاپوریژیا سے نکلنے کا روسی الزام جھوٹ ہے ۔