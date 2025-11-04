افغانستان میں زلزلہ، 20افراد جاں بحق ، 534 سے زائد زخمی
کابل،انقرہ،اسلام آباد(نیوز ایجنسیاں )شمالی افغانستان میں اتوار اور پیر کی درمیانی شب6اعشاریہ 3شدت کے زلزلے سے کم از کم 20 افراد جاں بحق اور534سے زائد زخمی ہو گئے۔۔۔
امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز ضلع خُلم سے 22 کلومیٹر مغرب کی طرف مزار شریف کے قریب 28 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا زلزلے نے بلخ، سمنگان اور بغلان صوبوں کو متاثر کیا۔کابل، قندوز میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کئے گئے ، مزار شریف میں تاریخی نیلی مسجد کو معمولی نقصان پہنچا۔ اقوام متحدہ نے کہا اس کا عملہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے ۔سمنگان کے صوبائی پولیس ہیڈکوارٹر کے ترجمان حشمت اللہ رحمانی کا کہنا تھا متعدد مکانات منہدم ہو گئے ہیں جن میں سے بیشتر ضلع خلم میں واقع ہیں۔زلزلے سے صوبہ قندوز میں بھی جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات ہیں۔میڈیا رپورٹس کے بڑے پیمانے پر ہلاکتوں اور تباہی کا خدشہ ہے ۔صدر مملکت آصف علی زرداری نے افغانستان میں زلزلے سے قیمتی جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ۔