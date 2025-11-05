اقوام متحدہ غزہ میں عالمی سکیورٹی فورس کی منظوری دے :امریکا
اقوام متحدہ نے غزہ میں 10 لاکھ افراد کو خوراک فراہم کر دی، مزید رسائی کی اپیل غزہ جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں :سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ
واشنگٹن،جنیوا ،غزہ (دنیا نیوز،اے ایف پی)امریکا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے درخواست کی ہے کہ غزہ میں عالمی سکیو رٹی فورس قائم کرنے کی منظوری دی جائے ، جو کم از کم دو سال کے لیے تعینات رہے گی۔ امریکا نے یو این ایس سی کے رکن ممالک کو ایک ڈرافٹ قرارداد ارسال کی ہے ، جس میں فورس کے اختیارات، ذمہ داریاں اور قیام کی تفصیلات شامل ہیں۔ڈرافٹ کے مطابق فورس کو غزہ کی سرحدی سکیورٹی، عام شہریوں اور امدادی راہداریوں کے تحفظ، فلسطینی پولیس کی تربیت اور علاقے کو غیر عسکری بنانے کی ذمہ داری سونپی جائے گی،
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آئی ایس ایف ایک نفاذی فورس ہوگی، امن مشن نہیں۔ اس کا مقصد غزہ میں عبوری سکیورٹی فراہم کرنا ہے تاکہ اسرائیل بتدریج علاقے سے انخلا کرے اور فلسطینی اتھارٹی اصلاحات کے بعد انتظام سنبھال سکے ۔اسرائیل نے کہا حماس کی جانب سے ایک اور یرغمالی کی لاش موصول ہوئی ہے جسے فورنزک میڈیکل سنٹر منتقل کیا ہے تاکہ شناخت کی جا سکے ۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے بتایا ہے کہ جنگ بندی کے بعد سے اب تک غزہ میں دس لاکھ افراد کو خوراک کے پیکٹ فراہم کیے جا چکے ، تاہم صورتحال اب بھی نازک ہے ۔ ترجمان عبیر عطفہ کے مطابق شمالی غزہ کے اسرائیل سے ملنے والے راستے تاحال بند ہیں۔اقوام متحدہ نے مزید راستے کھولنے کی فوری اپیل کی ہے ۔سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے دوحا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ غزہ پٹی میں سیزفائر کی متواتر خلاف ورزیوں پر شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔فریقین کو ہر حال میں غزہ امن معاہدے کے پہلے مرحلے میں کیے جانے والے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے ۔