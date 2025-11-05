برطانیہ :برڈ فلو ، حکومت کامرغیوں کو گھروں کے اندر رکھنے کا حکم
لندن (اے ایف پی) برطانیہ میں برڈ فلو کے پھیلاؤ کے بعد حکومت نے ملک بھر میں تمام مرغیوں کو گھروں کے اندر رکھنے کا حکم دے دیا۔ برطانوی چیف ویٹرنری افسر کے مطابق کیسز میں مسلسل اضافے کے باعث یہ مشکل فیصلہ ناگزیر ہو گیا تھا۔۔۔
نئی ہدایت کے تحت 50 سے زائد مرغیاں رکھنے یا انڈے فروخت کرنے والے تمام فارمرز کو پرندے بند جگہوں میں رکھنے ہوں گے ۔ وزارت ماحولیات نے واضح کیا کہ انسانوں کو خطرہ کم ہے اور اچھی طرح پکی ہوئی مرغی یا انڈے کھانے کے لیے محفوظ ہیں۔