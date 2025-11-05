صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانیہ :برڈ فلو ، حکومت کامرغیوں کو گھروں کے اندر رکھنے کا حکم

  • دنیا میرے آگے
برطانیہ :برڈ فلو ، حکومت کامرغیوں کو گھروں کے اندر رکھنے کا حکم

لندن (اے ایف پی) برطانیہ میں برڈ فلو کے پھیلاؤ کے بعد حکومت نے ملک بھر میں تمام مرغیوں کو گھروں کے اندر رکھنے کا حکم دے دیا۔ برطانوی چیف ویٹرنری افسر کے مطابق کیسز میں مسلسل اضافے کے باعث یہ مشکل فیصلہ ناگزیر ہو گیا تھا۔۔۔

 نئی ہدایت کے تحت 50 سے زائد مرغیاں رکھنے یا انڈے فروخت کرنے والے تمام فارمرز کو پرندے بند جگہوں میں رکھنے ہوں گے ۔ وزارت ماحولیات نے واضح کیا کہ انسانوں کو خطرہ کم ہے اور اچھی طرح پکی ہوئی مرغی یا انڈے کھانے کے لیے محفوظ ہیں۔

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مختلف کارروائیوں میں 6منشیات فروش گرفتار

کار کی کنٹینر سے ٹکر،خاتون سمیت 2افراد جاں بحق

جعلی چیک کیس میں غلط بیانی سے پھر جعلی چیک دینے پر دوبارہ مقدمہ

قصور سے دو عورتوں کو اغوا کرلیا گیا

قصور:وارداتیں ،لاکھوں روپے ، زیورات ، چھن گئے

قصور :سرچ آپریشنز، جرائم میں ملوث 6ملزم گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak