برطانوی اداکار جوناتھن بیلی دنیا کے ‘پرکشش ترین مرد’ قرار
لندن(شوبز ڈیسک) سال 2025 میں دنیا کے پرکشش مرد کا اعزاز برطانوی اداکار جوناتھن بیلی نے حاصل کرلیا۔ امریکی فیشن میگزین ‘پیپل’ نے 37 سالہ برطانوی اداکار جوناتھن بیلی 2025کو سال کا دنیا کا پرکشش ترین مرد قرار دیا ہے۔۔۔
یہ اعلان گزشتہ رات امریکی شو ' The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' میں کیا گیا۔37 سالہ جوناتھن بیلی عالمی شہرت یافتہ نیٹ فلکس سیریز "Bridgerton" میں لارڈ انتھونی بریجرٹن کے کردار سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے ۔اس کامیابی کے بعد بیلی نے ہالی ووڈ کا رخ کیا اور بڑی فلموں میں اہم کردار حاصل کیے ، جن میں "Jurassic World Rebirth"،"Wicked" اور اس کی آنے والی سیکوئل "Wicked: For Good" شامل ہیں۔