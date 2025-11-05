صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانوی اداکار جوناتھن بیلی دنیا کے ‘پرکشش ترین مرد’ قرار

  • دنیا میرے آگے
برطانوی اداکار جوناتھن بیلی دنیا کے ‘پرکشش ترین مرد’ قرار

لندن(شوبز ڈیسک) سال 2025 میں دنیا کے پرکشش مرد کا اعزاز برطانوی اداکار جوناتھن بیلی نے حاصل کرلیا۔ امریکی فیشن میگزین ‘پیپل’ نے 37 سالہ برطانوی اداکار جوناتھن بیلی 2025کو سال کا دنیا کا پرکشش ترین مرد قرار دیا ہے۔۔۔

 یہ اعلان گزشتہ رات امریکی شو ' The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' میں کیا   گیا۔37 سالہ جوناتھن بیلی عالمی شہرت یافتہ نیٹ فلکس سیریز "Bridgerton" میں لارڈ انتھونی بریجرٹن کے کردار سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے ۔اس کامیابی کے بعد بیلی نے ہالی ووڈ کا رخ کیا اور بڑی فلموں میں اہم کردار حاصل کیے ، جن میں "Jurassic World Rebirth"،"Wicked" اور اس کی آنے والی سیکوئل "Wicked: For Good" شامل ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا:خاتون کو دوائیوں کی جگہ انسانی اعضا موصول

شادی میں چکن فرائی پر دلہا دلہن کے رشتہ داروں میں جھگڑا

چمپینزی بھی انسانوں کیطرح سوچتے ہیں، دلچسپ انکشاف

سابقہ گرل فرینڈ کی تلاش کیلئے میڈیا سے مدد مانگ لی

لاس ویگاس ،صحرا سے 300انسانوں کی باقیات دریافت

محض ساڑھے 9فٹ چوڑے پتلے گھر کی حیران کن قیمت

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak