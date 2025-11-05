فلپائن :طوفان کالماگی ، 40 ہلاک،امدادی ہیلی کاپٹرگر کر تباہ
کئی بستیوں میں پانی داخل ، گاڑیاں ،شپنگ کنٹینرز بہہ گئے ،لاکھوں بے گھر انڈونیشیا کے ضلع نڈوگا اور پاپوا میں شدید بارشیں ، سیلاب ،23 افراد لاپتا
منیلا،سیبو ،جکارتہ (اے ایف پی،رائٹرز) فلپائن کے مرکزی علاقوں میں طوفان کالماگی کے باعث شدید بارش اور طغیانی کے نتیجے میں کم از کم40افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو گئے ۔ جزیرہ سیبو کی کئی بستیوں میں پانی داخل ہو گیا، گاڑیاں ، بڑے شپنگ کنٹینرز بہہ گئے ۔ حکام کے مطابق زیادہ تر ہلاکتیں ڈوبنے سے ہوئیں۔ صوبائی گورنر نے بتایا کہ صورتحال غیرمعمولی اور خطرناک ہے ۔ ریسکیو ٹیمیں اب بھی محصور افراد تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تقریباً 4 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔علاوہ ازیں فلپائن کا فوجی ہیلی کاپٹر شمالی منداناؤ جزیرے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر طوفان کالماگی کی وجہ سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے لیے بوٹوان شہر جا رہا تھا۔ حادثے میں زندہ بچنے والوں کی صورتحال واضح نہیں۔ دوسری جانب انڈونیشیا کے ضلع نڈوگا اور پاپوا میں شدید بارش کے باعث آنے والے سیلاب میں کم از کم 23 افراد لاپتا ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر ایجنسی کے ترجمان عبدالمہاری کے مطابق 15 افراد دریا عبور کرتے وقت تیز پانی میں بہہ گئے ۔