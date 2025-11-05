صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلپائن :طوفان کالماگی ، 40 ہلاک،امدادی ہیلی کاپٹرگر کر تباہ

  • دنیا میرے آگے
فلپائن :طوفان کالماگی ، 40 ہلاک،امدادی ہیلی کاپٹرگر کر تباہ

کئی بستیوں میں پانی داخل ، گاڑیاں ،شپنگ کنٹینرز بہہ گئے ،لاکھوں بے گھر انڈونیشیا کے ضلع نڈوگا اور پاپوا میں شدید بارشیں ، سیلاب ،23 افراد لاپتا

منیلا،سیبو ،جکارتہ (اے ایف پی،رائٹرز) فلپائن کے مرکزی علاقوں میں طوفان کالماگی کے باعث شدید بارش اور طغیانی کے نتیجے میں کم از کم40افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو گئے ۔ جزیرہ سیبو کی کئی بستیوں میں پانی داخل ہو گیا، گاڑیاں ، بڑے شپنگ کنٹینرز بہہ گئے ۔ حکام کے مطابق زیادہ تر ہلاکتیں ڈوبنے سے ہوئیں۔ صوبائی گورنر نے بتایا کہ صورتحال غیرمعمولی اور خطرناک ہے ۔ ریسکیو ٹیمیں اب بھی محصور افراد تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تقریباً 4 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔علاوہ ازیں فلپائن کا فوجی ہیلی کاپٹر شمالی منداناؤ جزیرے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر طوفان کالماگی کی وجہ سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے لیے بوٹوان شہر جا رہا تھا۔ حادثے میں زندہ بچنے والوں کی صورتحال واضح نہیں۔ دوسری جانب انڈونیشیا کے ضلع نڈوگا اور پاپوا میں شدید بارش کے باعث آنے والے سیلاب میں کم از کم 23 افراد لاپتا ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر ایجنسی کے ترجمان عبدالمہاری کے مطابق 15 افراد دریا عبور کرتے وقت تیز پانی میں بہہ گئے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان پہلی بار اے ٹی پی ٹورنامنٹ کی میزبانی کرے گا

پہلا ون ڈے ،پاکستان نے جنوبی افریقہ کودو وکٹوں سے ہرا دیا

قوانین کی خلاف ورزی ،حارث رؤف پر دو میچز کی پابندی

پاک جنوبی افریقہ میچ میں جوش و خروش دیکھ کر اچھا لگا:نقوی

میسی مجھ سے بہتر ، اس رائے سے متفق نہیں:رونالڈو

پاکستان کی اسرا وسیم جوجٹسو ایتھلیٹس کمیشن کی رکن منتخب

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak