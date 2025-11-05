سب سے بااثر اور متنازع امریکی نائب صدر ڈک چینی چل بسے
زندگی کی84بہاریں دیکھ سکے ،موت نمونیا ، دل و رگوں کی بیماریوں کے باعث ہوئی 2001سے 2009تک امریکی نائب صدر رہے ،عراق جنگ میں مرکزی کردار 2006 میں شکار کے دوران انہوں نے غلطی سے اپنے دوست کو گولی مار دی تھی زندگی پر فلم بنی جس میں انہیں طاقتور سیاسی شخصیت دکھایاگیا
واشنگٹن (رائٹرز)امریکی تاریخ کے سب سے بااثر اور متنازع نائب صدرڈک چینی 84 برس کی عمر میں چل بسے ،ان کے خاندان کے مطابق ان کی موت نمونیا اور دل و رگوں کی بیماریوں کے باعث ہوئی۔ ڈک چینی اپنے پیچھے اہلیہ لین چینی اور اپنی دونوں بیٹیاں چھوڑ گئے ۔ ان کا شمار امریکی تاریخ کے سب سے بااثر مگر متنازع نائب صدور میں ہوتا ہے ۔ڈک چینی 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے اہم محرک سمجھے جاتے تھے ۔ وہ ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھتے تھے ، ماضی میں وائمنگ سے رکن کانگریس اور وزیر دفاع بھی رہ چکے ۔ 2000 کے صدارتی انتخاب میں جارج ڈبلیو بش نے انہیں اپنا ساتھی امیدوار منتخب کیا اور 2001 سے 2009 تک وہ امریکا کے نائب صدر رہے ۔
نائب صدر کی حیثیت سے ڈک چینی نے صدر کے اختیارات بڑھانے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کی ایک مضبوط ٹیم بھی قائم کی، جس نے پالیسی سازی میں نمایاں اثر رکھا۔ ان کا عراق جنگ میں مرکزی کردار تھا ،ڈک چینی نے الزام لگایا تھا کہ عراق کے پاس تباہ کن ہتھیار موجود ہیں اور وہ امریکا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے ۔ انہی دلائل کی بنیاد پر عراق پر مارچ 2003 میں امریکی حملہ کیا گیا۔بعد ازاں تحقیقات میں یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا اور ایسے ہتھیار نہیں ملے ۔ڈک چینی نے اس پالیسی پر اختلاف کرنے والے کئی اعلیٰ حکومتی شخصیات، بشمول وزیرِ خارجہ کولن پاول اور کونڈولیزا رائس سے بھی ٹکر لی۔ انہوں نے دہشت گردی کے شبہ میں گرفتار افراد سے سخت تفتیشی طریقوں (جیسے واٹر بورڈنگ اور نیند سے محرومی) کا دفاع کیا، جنہیں بعد میں مختلف بین الاقوامی اداروں نے تشدد قرار دیا۔2006 میں ٹیکساس میں شکار کے دوران انہوں نے غلطی سے اپنے دوست کو گولی مار دی۔2018 میں ان کی زندگی پر بننے والی فلم ’’وائس‘‘نے انہیں ایک سخت اور طاقتور سیاسی شخصیت کے طور پر پیش کیا۔