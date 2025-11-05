نائیجیریا نے ٹرمپ کے فوجی حملے کی دھمکی مسترد کر دی
برلن (اے ایف پی)نائیجیریا نے ٹرمپ کے فوجی حملے کی دھمکی مسترد کر دی،وزیر خارجہ یوسف تُگّر نے برلن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں مذہبی آزادی اور قانون کی بالادستی کی ضمانت دی گئی ہے۔۔۔
۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مذہبی تقسیم کی کوششوں سے ملک سوڈان جیسا بحران جھیل سکتا ہے ۔ یاد رہے ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ نائیجیریا میں اسلام پسند عیسائیوں کو بڑی تعداد میں قتل کر رہے ہیں ، انہوں نے پینٹاگون کو فوجی کارروائی کی تیاری کا حکم دیا تھا ۔