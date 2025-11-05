صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نائیجیریا نے ٹرمپ کے فوجی حملے کی دھمکی مسترد کر دی

  • دنیا میرے آگے
نائیجیریا نے ٹرمپ کے فوجی حملے کی دھمکی مسترد کر دی

برلن (اے ایف پی)نائیجیریا نے ٹرمپ کے فوجی حملے کی دھمکی مسترد کر دی،وزیر خارجہ یوسف تُگّر نے برلن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں مذہبی آزادی اور قانون کی بالادستی کی ضمانت دی گئی ہے۔۔۔

۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مذہبی تقسیم کی کوششوں سے ملک سوڈان جیسا بحران جھیل سکتا ہے ۔ یاد رہے ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ نائیجیریا میں اسلام پسند عیسائیوں کو بڑی تعداد میں قتل کر رہے ہیں ، انہوں نے پینٹاگون کو فوجی کارروائی کی تیاری کا حکم دیا تھا ۔

 

 

