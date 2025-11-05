یوکرین جنگ میں مدد ،شمالی کوریا کے 5 ہزار فوجی روس روانہ
سیول،پیرس (اے ایف پی)جنوبی کوریا کے انٹیلی جنس حکام کے مطابق شمالی کوریا نے ستمبر سے اب تک تقریباً پانچ ہزار فوجی روس بھیجے ہیں جو انفراسٹرکچر کی بحالی کے منصوبوں میں شامل ہوں گے۔۔۔
قانون ساز لی سونگ نے بتایا کہ مزید دستوں کی تیاری اور تربیت کے شواہد بھی ملے ہیں۔ ان کا کہنا تھا روس یوکرین سرحد کے قریب دس ہزار شمالی کوریائی فوجی تعینات ہیں ۔ ماہرین کے مطابق شمالی کوریا کو روس سے مالی امداد، فوجی ٹیکنالوجی اور توانائی فراہم ہو رہی ہے جس سے وہ عالمی پابندیوں سے عارضی ریلیف حاصل کر رہا ہے ۔