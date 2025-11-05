افغانستان :زلزلہ سے جاں بحق افراد کی تعداد27ہو گئی ،1 ہزار زخمی
خولم ،کابل(اے ایف پی)شمالی افغانستان میں پیر کی رات آنے والے 6اعشاریہ 3شدت کے زلزلے سے 27 افراد جاں بحق اور تقریباً ایک ہزار زخمی ہوئے ہیں ۔۔۔
وزارتِ صحت کے ترجمان شرف الدین زمان کے مطابق زیادہ تر متاثرین بلخ اور سمنگان صوبوں سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ یاد رہے اگست میں مشرقی افغانستان میں آنے والے زلزلے میں دو ہزار سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے ۔ادھر اقوام متحدہ نے طالبان حکومت کی جانب سے افغان خواتین اہلکاروں پر نئی پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد افغان ایران سرحدی گزرگاہ اسلام قلعہ پر تمام امدادی سرگرمیاں معطل کر دیں۔