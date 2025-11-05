صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈنمارک دنیا کا سب سے زیادہ قانون پسند ملک، پاکستان 130ویں نمبر پربرقرار

  • دنیا میرے آگے
ڈنمارک دنیا کا سب سے زیادہ قانون پسند ملک، پاکستان 130ویں نمبر پربرقرار

واشنگٹن(دنیا مانیٹرنگ)ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے 2025 رول آف لا انڈیکس کے مطابق دنیا میں قانون کی بالادستی کمزور ہوئی ہے ، جہاں 68 فیصد ممالک نے پچھلے سال کے مقابلے میں زوال دکھایا۔ رپورٹ میں ڈنمارک کو مسلسل پہلے نمبر پر رکھا گیا۔۔۔

 اس کے بعد ناروے ، فن لینڈ اور سویڈن ہیں۔امریکا درجہ بندی میں 27ویں جبکہ چین 92ویں نمبر پر ہے ۔ پاکستان 130ویں اور بھارت 79ویں نمبر پر برقرار ہیں۔ فہرست کے آخر میں وینزویلا 143ویں اور افغانستان 142ویں نمبر پر ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مختلف کارروائیوں میں 6منشیات فروش گرفتار

کار کی کنٹینر سے ٹکر،خاتون سمیت 2افراد جاں بحق

جعلی چیک کیس میں غلط بیانی سے پھر جعلی چیک دینے پر دوبارہ مقدمہ

قصور سے دو عورتوں کو اغوا کرلیا گیا

قصور:وارداتیں ،لاکھوں روپے ، زیورات ، چھن گئے

قصور :سرچ آپریشنز، جرائم میں ملوث 6ملزم گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak