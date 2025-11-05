ڈنمارک دنیا کا سب سے زیادہ قانون پسند ملک، پاکستان 130ویں نمبر پربرقرار
واشنگٹن(دنیا مانیٹرنگ)ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے 2025 رول آف لا انڈیکس کے مطابق دنیا میں قانون کی بالادستی کمزور ہوئی ہے ، جہاں 68 فیصد ممالک نے پچھلے سال کے مقابلے میں زوال دکھایا۔ رپورٹ میں ڈنمارک کو مسلسل پہلے نمبر پر رکھا گیا۔۔۔
اس کے بعد ناروے ، فن لینڈ اور سویڈن ہیں۔امریکا درجہ بندی میں 27ویں جبکہ چین 92ویں نمبر پر ہے ۔ پاکستان 130ویں اور بھارت 79ویں نمبر پر برقرار ہیں۔ فہرست کے آخر میں وینزویلا 143ویں اور افغانستان 142ویں نمبر پر ہیں۔