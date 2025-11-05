سعودی ولی عہد 18نومبر کو وائٹ ہاؤس کا دورہ کریں گے
واشنگٹن(اے ایف پی،رائٹرز)امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان 18 نومبر کو وائٹ ہاؤس کا دورہ کریں گے ۔قبل ازیں امریکی صدر ٹرمپ نے انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ سعودی عرب ابراھم معاہدے میں شامل ہوگا۔۔
، ہم مشرق وسطیٰ کے مسئلے کا حل نکال لیں گے ۔ میزبان نے سوال کیا کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے واضح کیا ہے کہ وہ اس وقت تک ابراھم معاہدہ میں شامل نہیں ہونگے جب تک فلسطین کا دو ریاستی حل نہیں نکالا جاتا۔صدر ٹرمپ نے کہا انہیں یقین نہیں کہ آیا یہ دو ریاستی حل ہوگا کیونکہ یہ اسرائیل اور خود ان پر منحصر ہے ۔