صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانیہ میں نیا قانون:منتخب نمائندوں ،ججوں کے گھروں کے باہر احتجاج جرم قرار دیا جائیگا

  • دنیا میرے آگے
برطانیہ میں نیا قانون:منتخب نمائندوں ،ججوں کے گھروں کے باہر احتجاج جرم قرار دیا جائیگا

لندن (مانیٹرنگ ڈیسک)برطانیہ ایک نیا قانون متعارف کرا رہا ہے جس کے تحت منتخب نمائندوں، ججوں اور مقامی کونسلرز کے گھروں کے باہر احتجاج کرنا فوجداری جرم تصور کیا جائے گا۔۔۔

 حکومت کے مطابق، ‘کرائم اینڈ پولیسنگ بل’ کے تحت پولیس کو ایسے مظاہروں کو روکنے کے اختیارات دئیے جائیں گے جو کسی سرکاری عہدیدار کے سرکاری فرائض یا نجی زندگی پر اثر انداز ہونے کی نیت سے کیے جائیں۔ اس جرم کے مرتکب افراد کو چھ ماہ تک قید کی سزا ہو سکتی ہے ۔ایک پارلیمانی سروے کے مطابق، برطانیہ کے 96 فیصد ارکانِ پارلیمنٹ نے ہراسانی کا سامنا کیا۔کرائم اینڈ پولیسنگ بل اس وقت پارلیمان میں زیرِ غور ہے اور توقع ہے کہ اسے اگلے سال شاہی منظوری حاصل ہو جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مختلف کارروائیوں میں 6منشیات فروش گرفتار

کار کی کنٹینر سے ٹکر،خاتون سمیت 2افراد جاں بحق

جعلی چیک کیس میں غلط بیانی سے پھر جعلی چیک دینے پر دوبارہ مقدمہ

قصور سے دو عورتوں کو اغوا کرلیا گیا

قصور:وارداتیں ،لاکھوں روپے ، زیورات ، چھن گئے

قصور :سرچ آپریشنز، جرائم میں ملوث 6ملزم گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak