برطانیہ میں نیا قانون:منتخب نمائندوں ،ججوں کے گھروں کے باہر احتجاج جرم قرار دیا جائیگا
لندن (مانیٹرنگ ڈیسک)برطانیہ ایک نیا قانون متعارف کرا رہا ہے جس کے تحت منتخب نمائندوں، ججوں اور مقامی کونسلرز کے گھروں کے باہر احتجاج کرنا فوجداری جرم تصور کیا جائے گا۔۔۔
حکومت کے مطابق، ‘کرائم اینڈ پولیسنگ بل’ کے تحت پولیس کو ایسے مظاہروں کو روکنے کے اختیارات دئیے جائیں گے جو کسی سرکاری عہدیدار کے سرکاری فرائض یا نجی زندگی پر اثر انداز ہونے کی نیت سے کیے جائیں۔ اس جرم کے مرتکب افراد کو چھ ماہ تک قید کی سزا ہو سکتی ہے ۔ایک پارلیمانی سروے کے مطابق، برطانیہ کے 96 فیصد ارکانِ پارلیمنٹ نے ہراسانی کا سامنا کیا۔کرائم اینڈ پولیسنگ بل اس وقت پارلیمان میں زیرِ غور ہے اور توقع ہے کہ اسے اگلے سال شاہی منظوری حاصل ہو جائے گی۔