صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میکسیکو کی صدر کو بھی جنسی ہراسانی کا سامنا ، ملزم گرفتار

  • دنیا میرے آگے
میکسیکو کی صدر کو بھی جنسی ہراسانی کا سامنا ، ملزم گرفتار

میکسیکو سٹی ( اے ایف پی )میکسیکو کی صدر کلاڈیا شین بام پارڈوکے ساتھ بدتمیزی کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔۔۔

اس شخص نے انہیں اپنے حامیوں سے ملتے وقت ناجائز طور پر چھوا اور بوسہ لینے کی کوشش کی۔یہ واقعہ منگل کے روز اس وقت پیش آیا جب شائن باؤم صدارتی محل کے قریب ایک تقریب کی طرف جا رہی تھیں اور اس دوران عوام سے ہاتھ ملا رہی تھیں اور تصاویر لے رہی تھیں۔ یہ واقعہ میکسیکو میں ایک دیرینہ مسئلے کو نمایاں کرتا ہے ۔ اقوامِ متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق، میکسیکو میں 15 سال اور اس سے زائد عمر کی تقریباً 70 فیصد خواتین اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ جنسی ہراسانی کا سامنا کرتی ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak