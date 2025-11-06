صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین اور امریکا 1 سال کیلئے تجارتی ٹیرف معطل کرنے پر متفق

بیجنگ(اے ایف پی) چین نے بدھ کو اعلان کیا کہ وہ امریکی مصنوعات پر اضافی ٹیرف کی معطلی کو ایک سال کیلئے بڑھا رہا ہے ،چین کے مطابق24فیصد ٹیرف معطل رہے گا اور 10 فیصد برقرار رہے گا۔۔۔

 اس معاہدے کے تحت امریکا نے بھی چین کی درآمدات پر اضافی ٹیرف20فیصد سے کم کر کے 10فیصد کرنے کا اعلان کیا۔ چین نے امریکی زرعی مصنوعات پر مارچ میں عائد ٹیرف اور اہم تکنیکی برآمدی پابندیاں بھی ایک سال کے لیے معطل کر دی ہیں، امریکا نے بھی پابندیاں ایک سال کے لیے روک دیں۔

 

 

