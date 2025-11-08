بارش نہ ہوئی تو پانی کی قلت ،تہران خالی کرنا پڑ سکتا ہے:ایرانی صدر
نومبر کے آخر یا دسمبر کے آغاز میں پانی کی محدود مقدار فراہم کرینگے ، ذخائر میں 2 ہفتوں کا پانی باقی:مسعود ملک میں رواں سال بارش میں 40 فیصد کمی ریکارڈ ، بارش ہوئی تو صورتحال بہتر ہو سکتی:محکمہ موسمیات
تہران (اے ایف پی)ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کیا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں بارش نہ ہوئی تو دارالحکومت تہران میں پانی کی شدید قلت کے باعث شہر کو خالی کرنا پڑ سکتا ہے ۔ ان کا خطاب سرکاری ٹی وی پر نشر کیا گیا۔صدر پزشکیان نے کہااگر بارش نہ ہوئی تو نومبر کے آخر یا دسمبر کے شروع میں ہم تہران میں پانی کی راشننگ شروع کریں گے ۔لیکن اگر راشننگ کے باوجود بھی بارش نہ ہوئی تو ہمارے پاس پانی ختم ہو جائے گا، اور ہمیں تہران کو خالی کرانا پڑ سکتا ہے ۔حکام کے مطابق فی الحال تہران کے مرکزی ذخائر میں صرف دو ہفتوں کا پانی باقی ہے ۔رپورٹس کے مطابق اس سال ملک میں بارش میں 40 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے ، اور کئی صوبے 50 سے 80 فیصد تک پانی کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں۔تازہ اعداد و شمار کے مطابق تہران کے ڈیموں میں موجود پانی کی مقدار گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً آدھی رہ گئی ہے ۔محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برفباری کی امید عام طور پر سردیوں میں ہوتی ہے ، اگر بارش وقت پر ہوئی تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے ۔ لیکن فی الحال حکام نے بتایا ہے کہ ملک شدید خشک سالی کی حالت میں ہے ۔