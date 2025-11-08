بین الاقوامی فورس جلد غزہ میں تعینات ہوگی :ٹرمپ
فورس مصر، قطر، ترکیہ اور امارات کے فوجیوں پر مشتمل ہو سکتی:امریکی صدر ترکیہ نے نیتن یاہو سمیت 37 اسرائیلیوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دئیے
واشنگٹن ،استنبول،غزہ(اے ایف پی،رائٹرز) صدر ٹرمپ نے کہا امریکا سے ہم آہنگ بین الاقوامی استحکام فورس جلد غزہ میں تعینات ہوگی، انہوں نے کہا ملٹی نیشنل ٹاسک فورس مصر، قطر، ترکیہ اور امارات کے فوجیوں پر مشتمل ہو سکتی ہے ۔قبل ازیں ٹرمپ نے کہا ایران نے امریکی پابندیاں نرم کرنے کی درخواست کی ہے ، وہ اس بارے میں بات کرنے کیلئے تیار ہیں۔ادھر حما س نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے سپردکر دی ،معاہدے کے مطابق اب تک 28 میں سے 22 لاشیں اسرائیل کو واپس کی جا چکی ہیں،اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں دو فلسطینی لڑکوں 16 سالہ محمد عتیم اور محمد قاسم کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ فوج لاشیں اپنے ساتھ لے گئی۔ ترکیہ نے نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کے 37 اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دئیے ۔ استنبول کے پراسیکیوٹر دفتر کے مطابق ملزموں میں وزیر دفاع اسرائیل کاٹز، قومی سلامتی کے وزیر ایتمار اور آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ایال زامیر و دیگر شامل ہیں۔امریکی انٹیلی جنس اداروں نے انکشاف کیا تھا کہ اسرائیلی فوج کے قانونی ماہرین نے 2024 میں غزہ میں جنگی جرائم کے شواہد کی نشاندہی کی تھی۔ سابق امریکی حکام کے مطابق اسرائیلی فوج کے وکلا نے خبردار کیا تھا کہ کچھ فوجی کارروائیاں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے زمرے میں آ سکتی ہیں۔ تاہم امریکی حکومت نے اس وقت موقف اختیار کیا کہ اسرائیل کی جانب سے جان بوجھ کر غزہ کے شہریوں کو نشانہ بنانے کے شواہد نہیں ملے ، لہٰذا فوجی امداد جاری رہے گی۔