صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا میں شٹ ڈاؤن،1200 پروازیں منسوخ

  • دنیا میرے آگے
امریکا میں شٹ ڈاؤن،1200 پروازیں منسوخ

شکاگو، ہیوسٹن ، لاس اینجلس سمیت 40 ایئرپورٹس پر پروازوں میں کمی

واشنگٹن (اے ایف پی)امریکا میں وفاقی بجٹ کی منظوری میں تعطل کے باعث ایئر ٹریفک نظام شدید دباؤ کا شکار ہوگیا ہے ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کے بغیر معاوضہ کام کرنے کے بوجھ کو کم کرنے کیلئے ملک بھر میں پروازوں میں کمی کا حکم دیا ہے ، جس کے نتیجے  میں جمعہ کو 1200  پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ اٹلانٹا، شکاگو، ہیوسٹن اور لاس اینجلس سمیت چالیس بڑے ایئرپورٹس پر آپریشن کم کر دئیے گئے ہیں۔ امریکی کانگریس میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے درمیان بجٹ تنازع چھ ہفتوں سے جاری ہے ، جس کے باعث ہزاروں سرکاری ملازمین یا تو گھروں پر ہیں یا بغیر تنخواہ کام کر رہے ہیں۔دوسری جانب واشنگٹن میں فوجی اڈے جوائنٹ بیس اینڈریوز پر ایک مشکوک پیکٹ کھلنے کے بعد متعدد افراد بیمار ہو گئے ۔ بیس کے بعض حصے خالی کرا دئیے گئے ۔ابتدائی اطلاعات کے مطابق پیکٹ میں سفید پاؤڈر اور سیاسی مواد موجود تھا۔ یہ بیس صدر اور اعلیٰ حکومتی اہلکاروں کی پروازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ۔ امریکی عہدے داروں نے ابھی تک اس واقعے کی تصدیق مکمل طور پر نہیں کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سری لنکن ٹیم کی آج پاکستان آمد، ون ڈے ، ٹی 20 سکواڈ کا اعلان

عروشہ سعید کا اسلامک سالیڈیریٹی گیمز میں کانسی کا تمغہ

آسٹریلیا:بال ٹیمپرنگ پرعرفان جونیئر پر5میچزکی پابندی

وہاب ریاض پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے کنسلٹنٹ مقرر

اسلامک سالیڈیریٹی گیمز ،پاکستانی باکسر فاطمہ کی سیمی فائنل میں رسائی

عالمی سنوکر چیمپئن شپ: پاکستان کے محمد سجاد ایونٹ سے باہر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak