امریکا میں شٹ ڈاؤن،1200 پروازیں منسوخ
شکاگو، ہیوسٹن ، لاس اینجلس سمیت 40 ایئرپورٹس پر پروازوں میں کمی
واشنگٹن (اے ایف پی)امریکا میں وفاقی بجٹ کی منظوری میں تعطل کے باعث ایئر ٹریفک نظام شدید دباؤ کا شکار ہوگیا ہے ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کے بغیر معاوضہ کام کرنے کے بوجھ کو کم کرنے کیلئے ملک بھر میں پروازوں میں کمی کا حکم دیا ہے ، جس کے نتیجے میں جمعہ کو 1200 پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ اٹلانٹا، شکاگو، ہیوسٹن اور لاس اینجلس سمیت چالیس بڑے ایئرپورٹس پر آپریشن کم کر دئیے گئے ہیں۔ امریکی کانگریس میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے درمیان بجٹ تنازع چھ ہفتوں سے جاری ہے ، جس کے باعث ہزاروں سرکاری ملازمین یا تو گھروں پر ہیں یا بغیر تنخواہ کام کر رہے ہیں۔دوسری جانب واشنگٹن میں فوجی اڈے جوائنٹ بیس اینڈریوز پر ایک مشکوک پیکٹ کھلنے کے بعد متعدد افراد بیمار ہو گئے ۔ بیس کے بعض حصے خالی کرا دئیے گئے ۔ابتدائی اطلاعات کے مطابق پیکٹ میں سفید پاؤڈر اور سیاسی مواد موجود تھا۔ یہ بیس صدر اور اعلیٰ حکومتی اہلکاروں کی پروازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ۔ امریکی عہدے داروں نے ابھی تک اس واقعے کی تصدیق مکمل طور پر نہیں کی۔