صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی پر داعش سے تعلقا ت کا جھوٹا الزام

  • دنیا میرے آگے
نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی پر داعش سے تعلقا ت کا جھوٹا الزام

واشنگٹن (اے ایف پی) امریکی محققین نے کہا دائیں بازو کے سوشل میڈیا اثر و رسوخ رکھنے والے افراد نے نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی پر داعش سے تعلق کاجھوٹا الزام لگایا۔۔۔

 ایک جعلی بیان جسے "آپریشن مین ہٹن پروجیکٹ" کا عنوان دیا گیا، لاکھوں مرتبہ دیکھا گیا۔ اس جھوٹی اطلاع کو متعدد اثر و رسوخ رکھنے والے افراد بشمول لورا لوومر نے ممدانی سے منسلک کرنے کی کوشش کی۔ محققین نے واضح کیا کہ بیان داعش کے میڈیا کے طرز اور زبان سے مختلف تھا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

کترینہ کیف اور وکی کوشل کے ہاں بیٹے کی پیدائش

رشمیکا مندانا اور وجے دیورا کونڈا کی شادی کی تیاریاں

فرح خان کیساتھ ہراسانی کا واقعہ، ٹوئنکل کھنہ کی بھی تصدیق

میرا ایوارڈز پر نہیں فرشتوں اور آخرت پر ایمان :زاہد احمد

عوامی تنقیدوتنگ نظری کی وجہ سے پاکستان چھوڑا: سامعہ حجاب

تینوں خانزمیں سے شاہ رخ سب سے زیادہ مقبول : انوراگ کشیپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak