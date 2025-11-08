نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی پر داعش سے تعلقا ت کا جھوٹا الزام
واشنگٹن (اے ایف پی) امریکی محققین نے کہا دائیں بازو کے سوشل میڈیا اثر و رسوخ رکھنے والے افراد نے نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی پر داعش سے تعلق کاجھوٹا الزام لگایا۔۔۔
ایک جعلی بیان جسے "آپریشن مین ہٹن پروجیکٹ" کا عنوان دیا گیا، لاکھوں مرتبہ دیکھا گیا۔ اس جھوٹی اطلاع کو متعدد اثر و رسوخ رکھنے والے افراد بشمول لورا لوومر نے ممدانی سے منسلک کرنے کی کوشش کی۔ محققین نے واضح کیا کہ بیان داعش کے میڈیا کے طرز اور زبان سے مختلف تھا ۔