ہالینڈ :اسلام مخالف گیرٹ وائلڈرز کو شکست،38سالہ روب جیٹن سب سے کم عمر وزیراعظم بنیں گے
ایمسٹرڈیم (اے ایف پی)ہالینڈ کی الیکشن کونسل نے جمعہ کو اعلان کیا کہ 38 سالہ روب جیٹن گزشتہ ہفتے کے انتخابات جیت گئے ہیں اور وہ ملک کے سب سے کم عمر وزیراعظم بننے جا رہے ہیں۔۔۔
جیٹن نے قدامت پسند اور اسلام مخالف رہنما گیرٹ وائلڈرز پر 29ہزار668ووٹوں کی معمولی برتری حاصل کی۔ یہ الیکشن یورپ میں شدت پسند دائیں بازو کی بڑھتی ہوئی سیاسی طاقت کے رجحان کا آئینہ بھی سمجھا جا رہا ہے ۔ جیٹن کی کامیابی سے ملک میں سیاسی مرکزیت کو فروغ ملنے کی توقع ہے ۔