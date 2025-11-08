صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جکارتہ :سکول کی مسجد کے قریب2دھماکے ،54افراد زخمی

  • دنیا میرے آگے
جکارتہ (اے ایف پی)انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں ایک سکول کی مسجد کے قریب دو دھماکوں میں کم از کم 54 افراد زخمی ہو گئے۔۔۔

 تین افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ۔حکام کے مطابق واقعہ شمالی جکارتہ کے ایک ہائی سکول کی مسجد کے عقبی حصے اور دروازے کے قریب پیش آیا۔ نائب وزیر برائے سیاسی و سلامتی امور نے عوام سے اپیل کی کہ وہ قبل از وقت اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار نہ دیں۔ پولیس کے بم ڈسپوزل یونٹ نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ 

