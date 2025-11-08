جکارتہ :سکول کی مسجد کے قریب2دھماکے ،54افراد زخمی
تین افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ۔حکام کے مطابق واقعہ شمالی جکارتہ کے ایک ہائی سکول کی مسجد کے عقبی حصے اور دروازے کے قریب پیش آیا۔ نائب وزیر برائے سیاسی و سلامتی امور نے عوام سے اپیل کی کہ وہ قبل از وقت اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار نہ دیں۔ پولیس کے بم ڈسپوزل یونٹ نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔